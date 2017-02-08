Reuters: Трамп планирует отменить проверку «кровавых минералов» из Африки

Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Администрация президент США Дональд Трамп планирует отменить правило о минералах из «Закона Додда-Франка» 2010 года. Новость об этом, со ссылкой на неназываемые источники в Белом доме, передает Reuters 8 февраля.

На прошлой неделе Конгресс США уже отменил пункт «Закона Додда-Франка», требующий от нефтяных, газовых и горнодобывающих компаний США раскрывать платежи иностранным правительствам. Теперь речь идет о пункте, согласно которому компании должны отчитываться о происхождении природных ресурсов, экспортируемых из охваченных войной районов Африки. В частности, проверка касается экспорта «кровавого» золота, тантала, олова и вольфрама, добытых в Конго и других африканских странах.

Данная мера поддерживается правозащитными группами, однако давно вызывает протест бизнес-сообщества — экспортеры заявляют, что проследить всю цепочку поставок сырья из Африки «стоит слишком много денег», а иногда просто невозможно. В 2014 году апелляционный суд США частично отменил правило о «конфликтных минералах», однако большая часть требований осталась в силе.

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