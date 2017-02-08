Китай и Австралия будут «твердо стоять» на позиции глобализациии

Министр иностранных дел КНР заявил, что Австралия, будучи важным членом в «совместном круге друзей» с США, продолжит быть всесторонним партнером Китая в борьбе с протекционизмом

Пекин, , 05:50 — REGNUM Китай и Австралия договорились улучшить экономическое сотрудничество и диверсифицировать торговлю в «ситуации смятения и страха», вызванной ростом протекционистских настроений, в особенности в США и Евросоюзе, сообщает 8 февраля China Daily.

На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в австралийской столице во вторник вечером, премьер-министр Австралии Малколм Турнбулл заверил Ван И, что как страна, получающая немалую выгоду от торговли с Китаем, Австралия примет совместные с Китаем усилия в противостоянии экономическому протекционизму.

Как сообщает китайское издание, Ван также заметил, что Австралия является важным членом в «совместном круге друзей» с США и продолжая быть союзником Америки, будет также являться всесторонним партнером Китая.

Кроме того, сообщается, что встреча во вторник проходила в тени нарастающих протекционистских настроений, олицетворяемых президентом США Дональдом Трампом с его политикой «Америка прежде всего» и схожими политическими сентенциями в Европе.

Ссылаясь на взаимные выгоды от китайско-австралийского договора о свободной торговле, подписанного год назад, Ван пообещал «твердо стоять» против протекционизма.

«В ситуации полной международной неопределенности, мы хотим послать ясную весть о том, что важно твердо стоять на позициях открытости мировой экономики», — подчеркнул китайский министр иностранных дел.

Он также отметил, сообщает China Daily, что необходимо направлять экономику глобализации в русло большей взаимной выгоды.

Напомним, что первые шаги избранного президента США Дональда Трампа были направлены на защиту внутреннего рынка США. В частности, часть американских компаний по распоряжению Трампа, уже начали возвращать свое производство в США. Кроме того, США вышли из договора Транстихоокеанского партнерства. В Европе в последнее время, также среди населения набирают популярность «евпроскептики», призывающие к упразднению Евросоюза, хотя и серьезных властных позиций пока не имеют.