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На Камчатке отмечен рост пассажиропотока через главный аэропорт

Экономика
Местные жители стали чаще летать за границу

Петропавловск-Камчатский, 8 февраля 2017, 05:56 — REGNUM  Пассажиропоток через главный аэропорт Камчатки продолжает расти. За первый месяц года там обслужили более 33 тыс. человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2015-го, сообщили корреспонденту ИА REGNUM специалисты международного аэропорта Петропавловск-Камчатский. По их словам, рост пассажиропотока по международным направлениям составил 17%, что увеличило месячный пассажирооборот до 1251 чел.

«Рост пассажиропотока приводит к увеличению коммерческой загрузки авиакомпаний. Сейчас с Камчатки в различные регионы России рейсы выполняют шесть авиакомпаний», — сказали в аэропорту, добавив, что постепенно увеличивается и количество маршрутов — в декабре, например, авиакомпания «Аврора» стала выполнять рейсы из Петропавловска до Южно-Сахалинска.

Отметим, что за 2016 год аэропорт Петропавловск-Камчатский обслужил 617 218 пассажиров. При этом, по сравнению с 2015 годом, пассажиропоток на внутрироссийских линиях вырос на 6,8%, а по международным направлениям — на 61,7%, тем самым более чем в полтора раза превысив этот показатель 2015 года. Рост числа на международных рейсах специалисты связывают с тем, что местные жители стали более активно пользоваться чартерными рейсами и предложениями туроператоров. «Но такая нагрузка на аэропорт требует и создания соответствующих условий. В прошлом году у нас появилось новое багажное отделение, например», — добавили в аэропорту.

Кроме того, уже в этом году в здании аэропорта была изменена схема обслуживания пассажиров вылетающих рейсов. В работу внедрена новая система регистрации, которая позволила существенно сократить время прохождения необходимых предполётных процедур. Для удобства пассажиров в основном зале аэровокзала установлены 5 стоек регистрации. Теперь стойки регистрации находятся в основном зале, а раньше люди должны были сначала пройти досмотр, после чего попадали в зал ожидания и там регистрировались на рейс. В ближайшее время в аэропорту будут запущены в работу терминалы для самостоятельной регистрации на рейс. Мобильные комплексы удобны для пассажиров, которые отправляются в путь без багажа. Терминалы позволяют получать посадочные талоны, минуя общие стойки регистрации

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Строительство и состояние аэропортов
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