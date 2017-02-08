Brand Finance: Банк Харбина попал в топ-500 сильнейших банковских брендов

Посредством финансовой деятельности с Россией, Банк Харбина увеличил свою стоимость на 199%, вырвавшись на 195 место, показав самый стремительный рост в рейтинге

Харбин, Китай, , 05:15 — REGNUM Китайский Банк Харбина, раньше всех начавший осуществлять наличные операции с рублями, по информации консалтинговой фирмы Brand Finance, вошел в список 500 сильнейших мировых банковских брендов 2017 года, сообщает 8 февраля «Жэньминь жибао».

Посредством финансовой деятельности с Россией, Банк Харбина увеличил свою стоимость на 199%, вырвавшись на 195 место, показав самый стремительный рост в рейтинге, сообщает издание.

Будучи первым коммерческим банком, начавшим осуществлять наличные операции с рублями, к настоящему моменту «Банк Харбина» стал по всем параметрам крупнейшим внутренним китайским банком, предоставляющим услуги и осуществляющим финансовые операции с Россией.

По мере постоянного развития проекта «Один пояс, один путь», российско-китайские двусторонние финансовые отношения также постоянно развиваются, сообщает издание. Так, в 2015 году «Банк Харбина» и самый крупный российский коммерческий банк «Сбербанк России» основали совместный российско-китайский финансовый фонд. Уже к сентябрю 2016 года было подписано с российской стороной соглашений на общую сумму 10 млрд юаней.

Стоит отметить, что английская консалтинговая компания Brand Finance была основана в 1996 году. К настоящему моменту она обладает глобальной сетью офисов в 20 странах мира, являясь одной из крупнейших мировых консалтинговых фирм.