Global Times: Китай экономически обгонит США лишь к 2050 году

Для недопущения падения мировой экономики у Китая и США нет иного выхода, как продолжить сотрудничество

Пекин, , 03:00 — REGNUM Китай и Индия станут мировыми экономическими лидерами лишь к 2050 году, такое мнение высказывает китайская газета Global Times со ссылкой на транснациональную консалтинговую корпорацию PricewaterhouseCoopers (PwC) во вторник, 7 января.

Как утверждается, Китай получит ключевую роль в торговле и в вопросах климатических изменений, пока избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать свою политику «великой Америки».

Отмечается также, что Китай добился огромных успехов в росте экономики, обеспечивая к настоящему моменту более трети мирового экономического роста. Столь впечатляющие результаты приведут к тонким изменениям в структуре управления миром, хотя это и займет длительное время.

Согласно информации PwC, Китай уже к настоящему моменту преодолел США по показателю ВВП. Однако, ведутся споры, насколько точны и достоверны данные, на которых основывается данное утверждение.

Кроме того, как утверждает издание, даже если Китай и обогнал США по показателю ВВП, его совокупная экономическая мощь все еще отстает от американской. Более того, Китай все еще находится в лагере развивающихся стран, если его экономику оценивать по другим критериям, таким как ВВП на душу населения.

Китай должен мыслить трезво и работать над решением экономических проблем, спектр которых по-прежнему широк. Что же касается возможности Индии и Китая подвинуть США в ближайшем будущем, то это видится слабо вероятным. Кроме того, по мнению Global Times, мировая экономика может пострадать от запущенной новым американским руководством деглобализации, будь она продолжена. «Для недопущения этого, у Китая и США нет иного выбора, как продолжить сотрудничество», — резюмирует издание.

Напомним, что PricewaterhouseCoopers, основанная в 1849 году в Лондоне, является одной из старейших международных консалтинговых компаний. Ее главным управляющим является Роберт Мориц. Компания присутствует в 157 странах мира, объединяя порядка 200 тыс. специалистов. Компания замешана в ряде крупных скандалов. В частности, она принимала участие в так называемом «деле ЮКОСа». Так, в марте 2007 года компания была признана московским арбитражным судом фактическим участником реализации незаконных налоговых схем «ЮКОСа». Однако, рядом американских экономических обозревателей этот инцидент был интерпретирован не в пользу российских властей.

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