Доллар обогнал всех конкрурентов
Евро, иену и даже рубль
Нью-Йорк, США, 8 февраля 2017, 02:36 — REGNUM На международных валютных рынках сегодня победил доллар — американская валюта обогнала всех своих основных конкурентов, передает Associated Press 8 февраля.
За день торгов доллар вырос по курсу до 112,19 иен с 111,83 иен. Евро упал по курсу до $1,0696 с $1,0748.
В России курс доллара также вырос. Курс американской валюты, установленной ЦБ РФ на 8 февраля, вырос 48,12 копейки и составил 59,1933 рубля. Евро увеличился на 7,96 копейки — до 63,2362 рубля.
Читайте ранее в этом сюжете: Официальный курс доллара вырос почти на 50 копеек — ЦБ РФ
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