Прогноз PwC: к 2050 году экономика России станет крупнейшей в Европе

Москва, , 23:56 — REGNUM Аналитики международного консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers (PwC) представили доклад «Мир в 2050 году». Согласно этому прогнозу, внутренний валовый продукт России к 2050 году станет крупнейшим в Европе.

Также в прогнозе указано, что к 2050 году экономика США по объёму ВВП будет уступать не только экономике Китайской Народной Республики, но и экономике Индии.

Экономика Индонезии поднимется с восьмого места на четвертое, а Бразилии — с седьмого на пятое.

Экономика России так и останется на шестом месте. Но в Европе она будет первой, так как Германия потеряет позиции.

Общая доля экономика Европейского союза к 2050 году в мире будет составлять не более 10%.

В целом аналитики PwC предсказывают увеличение мировой экономики к 2050 году в два раза от нынешнего уровня.