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Объявлена регистрация предприятий, планирующих торговать газом в Латвии

Экономика
С 10 февраля они могут зарегистрироваться в регистре торговцев природным газом

Рига, 7 февраля 2017, 22:23 — REGNUM  С 10 февраля 2017 года предприятия, планирующие заниматься торговлей природным газом в Латвии, могут зарегистрироваться в регистре торговцев природным газом, заявили в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), сообщает LETA. Как пояснили в комиссии, для этого необходимо заполнить и отправить заявление о регистрации, которое доступно на сайте КРОУ.

Напомним, с 3 апреля 2017 года латвийские потребители смогут выбирать поставщика газа на газовом рынке страны. После этой даты цена на природный газ, как и цена на электроэнергию, будет формироваться в результате конкуренции на рынке.

Как указали в КРОУ, в связи с открытием рынка природного газа юридические лица до 15 июня 2017 года должны выбрать поставщика газа и заключить с ним договор. Если новый договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года природный газ им будет поставлять действующий торговец в соответствии с действующими дифференцированными конечными тарифами, а после 1 июля — по утвержденной регулятором цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

В свою очередь домашним хозяйствам после открытия рынка необязательно выбирать нового поставщика природного газа или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства будут продолжать покупать природный газ у имеющегося торговца, то они как связанные пользователи будут получать газ по установленной КРОУ цене. Обязательство поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене установлен для АО «Латвияс газе» (Латвийский газ) как публичного торговца природным газом до 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель правления компании Latvijas gāze (Латвийский газ) Айгар Калвитис заявил, что на газовом рынке Латвии может сложиться такая же ситуация, как после открытия рынка электроэнергии, то есть за поставку газа потребителям придется платить намного больше, чем сейчас.

Так, по мнению Калвитиса, такой маленькой стране как Латвия было бы гораздо выгоднее сохранять нынешнее положение вещей, то есть работать в условиях регулируемой монополии на рынке газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвийский поставщик газа: Развитие отрасли может обеспечить «Газпром»

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