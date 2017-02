Узбекистан взял $200 млн в кредит у Южной Кореи на новый терминал аэропорта

Ташкент, , 22:17 — REGNUM Южнокорейский «Эксимбанк» выделил Узбекистану кредитные средства в размере 200 миллионов долларов на строительство нового терминала в аэропорту Ташкента, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель НАК «Узбекские авиалинии».

«Проект общей стоимостью 430,9 миллиона долларов предусматривает строительство нового терминала площадью 87 тысяч квадратных метров и пропускной способностью 1,5 тысячи пассажиров в час», — отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что в новом терминале будет располагаться перрон на 36 самолетов и автостоянкой на 1,7 тысячи машин.

«Помимо средств корейского банка, проект будет финансироваться за счет средств узбекского Фонда реконструкции и развития Узбекистана и собственных средств «Узбекских авиалиний», — отметил представитель компании.

В настоящее время аэропорт Ташкента имеет пропускную способность в объеме 1,3 тысячи пассажиров в час в терминале, обслуживающем международные авиарейсы, и 400 пассажиров в час для местных рейсов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Международный аэропорт Ташкента вошел в десятку худших аэропортов мира по версии Международного туристического портала Канады «Гид для спящих в аэропортах» (The Guide to Sleeping in Airports). Рейтинг составлен на основе опроса посетителей сайта, которых попросили оценить комфорт, удобство, чистоту и уровень обслуживания клиентов. По итогам голосования ташкентский аэропорт оказался на четвертом месте в десятке худших.

В ходе строительства нового международного терминала аэропорта Ташкента планируется переселить порядка 1400 семей, проживающих в 540 домовладениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Для строительства нового терминала аэропорта в Ташкенте отселят 1400 семей