Полпред Белавенцев поможет арматуре Ставрополя выйти на российский рынок
Ставрополь, 7 февраля 2017, 21:19 — REGNUM
Полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев оценил промышленный потенциал Ставропольского края. В рамках рабочей поездки в Ставрополь он посетил первый в регионе частный технопарк и завод «Сигнал».
Сегодня на базе частного индустриального парка «Мастер», открытого менее года назад, работают 14 резидентов с различной отраслевой специализацией и масштабами бизнеса. За это время число рабочих мест здесь выросло в 10 раз — с 40 до 400.
По результатам экономической деятельности технопарка ежегодно в краевой и федеральный бюджеты будут поступать около 110 млн рублей.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края, на базе парка ведется и внедрение инновационных разработок. В частности, Белавенцеву представили площадку по производству композитной арматуры. В ее выпуске используются технологии, разработанные учеными Северо-Кавказского федерального университета.
Эта продукция в 3 раза долговечнее и прочнее металлических аналогов и в 9 раз их легче. Материал востребован в строительной индустрии ряда зарубежных стран.
В их числе Иран: иранские бизнесмены участвуют в действующем на Ставрополье производстве. Сегодня объем поставок продукции в Иран из края составляют несколько десятков тонн — при том, что рыночная потребность в ней насчитывает десятки тысяч тонн.
Внедрению этой инновационной арматуры на российском рынке препятствует «консерватизм» строительных стандартов. Новому материалу необходимо пройти длинный путь сертификационных и других процедур, чтобы его в своей работе учитывали все российские организации, занимающиеся проектированием строительных объектов.
Олег Белавенцев взял эту проблему «на карандаш» — ее решение требует внимания на федеральном уровне.
Далее полпред посетил завод «Сигнал», где осмотрел производство электронных плат, которые используются в системах электронной радиоборьбы и комплексах безопасности предприятий топливно-энергетической отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда.