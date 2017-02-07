Полпред Белавенцев поможет арматуре Ставрополя выйти на российский рынок

Полпред президента в СКФО посетил технопарк и завод «Сигнал» в Ставрополе

Ставрополь, , 21:19 — REGNUM



Полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев оценил промышленный потенциал Ставропольского края. В рамках рабочей поездки в Ставрополь он посетил первый в регионе частный технопарк и завод «Сигнал».

Сегодня на базе частного индустриального парка «Мастер», открытого менее года назад, работают 14 резидентов с различной отраслевой специализацией и масштабами бизнеса. За это время число рабочих мест здесь выросло в 10 раз — с 40 до 400.

По результатам экономической деятельности технопарка ежегодно в краевой и федеральный бюджеты будут поступать около 110 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края, на базе парка ведется и внедрение инновационных разработок. В частности, Белавенцеву представили площадку по производству композитной арматуры. В ее выпуске используются технологии, разработанные учеными Северо-Кавказского федерального университета.

Эта продукция в 3 раза долговечнее и прочнее металлических аналогов и в 9 раз их легче. Материал востребован в строительной индустрии ряда зарубежных стран.

В их числе Иран: иранские бизнесмены участвуют в действующем на Ставрополье производстве. Сегодня объем поставок продукции в Иран из края составляют несколько десятков тонн — при том, что рыночная потребность в ней насчитывает десятки тысяч тонн.

Внедрению этой инновационной арматуры на российском рынке препятствует «консерватизм» строительных стандартов. Новому материалу необходимо пройти длинный путь сертификационных и других процедур, чтобы его в своей работе учитывали все российские организации, занимающиеся проектированием строительных объектов.

Олег Белавенцев взял эту проблему «на карандаш» — ее решение требует внимания на федеральном уровне.

Далее полпред посетил завод «Сигнал», где осмотрел производство электронных плат, которые используются в системах электронной радиоборьбы и комплексах безопасности предприятий топливно-энергетической отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда.