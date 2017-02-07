ГД может обязать аудиторов предоставлять итоги работы в налоговые органы

Предусматриваются определенные основания для истребования налоговыми органами документов о налогоплательщиках от аудиторов

Москва, , 21:09 — REGNUM Законопроект, дающий право сотрудникам налоговых органов требовать документы истребовать документы о налогоплательщиков от аудиторов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Предусматривается внести изменения в статью 931 Налогового кодекса, предоставляющие право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы (информацию), полученные о налогоплательщике при осуществлении ими своей деятельности, в случае, если документы (информация) не представлены в установленном порядке налогоплательщиком налоговым органам.

Документы могут быть истребованы по ряду оснований: на основании решения руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, при проведении налоговой проверки; а также на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Кроме того, законопроектом планируется внести изменение в статью 82 НК, касающееся определения порядка работы налоговых органов с документами (информацией), полученными ими от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.