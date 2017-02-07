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Вологодская область и «ФосАгро» подписали новое соглашение о сотрудничестве

Экономика
Вологодская область и «ФосАгро» подписали соглашение о надежном обеспечении сельхозпроизводителей региона минеральными удобрениями в 2017 году

Вологда, 7 февраля 2017, 20:21 — REGNUM  Вологодская область и ПАО «ФосАгро» подписали соглашение о надежном обеспечении сельхозпроизводителей региона минеральными удобрениями в 2017 году.

Документ, подписанный Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и генеральным директором ПАО «ФосАгро» Андреем Гурьевым, призван способствовать устойчивому развитию агропромышленного комплекса Вологодской области и является примером эффективного механизма государственно-частного партнерства.

ПАО «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, традиционно поддерживает аграриев Вологодской области, поставляя им высококачественные минеральные удобрения по доступным ценам, помогает повышать урожайность, и, в конечном итоге, обеспечивать продовольственную безопасность региона.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что, несмотря на сложную ценовую конъюнктуру на мировом рынке удобрений, Группа «ФосАгро» продолжила реализацию масштабной инвестиционной программы, производственных и социальных проектов, вдвое увеличила налоговые отчисления в бюджет Вологодской области — до более чем 3,3 млрд. рублей.

«Во многом благодаря сотрудничеству с Группой «ФосАгро», которая постоянно развивает производственные мощности и складскую инфраструктуру, создает комфортные условия для сельхозпроизводителей, в прошлом году аграрии области показали рекордный рост производства по важнейшим видам продукции. Я считаю, что это соглашение поможет нашему агропромышленному комплексу выйти на еще более высокий уровень», — рассказал Олег Кувшинников.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил правительство Вологодской области и лично губернатора за поддержку инвестиционных, производственных и социальных проектов компании. «В этом году «ФосАгро» планирует завершить цикл крупных инвестиций, что позволит увеличить суммарный выпуск всех удобрений до 8,5 млн тонн к 2020 года с объема чуть менее 6 млн тонн несколько лет назад. В настоящее время на внутреннем рынке, который всегда будет приоритетным для нашей компании, наблюдается рост объемов потребления, вызванный бумом в сельскохозяйственном производстве России. И я уверен, что агропромышленный комплекс Вологодчины, во многом благодаря продуманной политике властей и нашей поддержке будет и дальше динамично развиваться и расширяться», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Правительство Вологодской области и «ФосАгро» тесно и плодотворно сотрудничают на протяжении многих лет. В сентябре 2010 года между правительством Вологодской области и ПАО «ФосАгро» было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реализации инвестиционных и социальных программ «ФосАгро» в Вологодской области. Это соглашение позволило вписать инвестиционные проекты и социальные программы компании в единую стратегию социально-экономического развития Вологодчины.

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