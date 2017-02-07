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Свердловская область больше не является организатором «Иннопрома»

Экономика
Промышленная выставка — детище областных властей — вышла в самостоятельное плавание

Екатеринбург, 7 февраля 2017, 20:04 — REGNUM  Власти Свердловской области больше не являются организаторами выставки «Иннопром». Об этом заявил первый заместитель губернатора Алексей Орлов на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, это позволило на 30% сократить расходы бюджета. При этом Орлов добавил, что в выставке регион активно поучаствует. Как и на предыдущих таких выставках, на ней будет представлен стенд Свердловской области.

Отметим, в 2017 году страной-партнёром «Иннопрома» является Япония. На 1 марта назначено заседание российско-японской рабочей группы по подготовке к выставке. Сама она намечена на 10 — 13 июля. Её тематикой станет «Умное производство: глобальный подход».

Выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Её идеологом был прежний губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Пришедший в мае 2012 года к власти нынешний глава региона Евгений Куйвашев подхватил этот проект. Изначально выставка позиционировалась уральской, но затем стала международной промышленной выставкой. Ежегодно её посещают председатель правительства России и федеральные министры.

Как следует из информации президента группы компаний «Формика» Максима Зверкова, сейчас площади выставки 2017 года заполнены более чем на 60 процентов. Это в полтора раза больше, чем было на февраль 2016 года. «Страной-партнером Японией подтверждена экспозиция площадью 4000 квадратных метров и участие делегации в 450 человек — это больше, чем в прошлом году представила страна-партнер Индия. Возглавит делегацию «Страны восходящего солнца» министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Кроме того, уже подтверждены экспозиции девяти стран», — цитирует его департамент информационной политики губернатора.

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Промышленность
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