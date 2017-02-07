Путин подписал закон о ратификации соглашения по «Турецкому потоку»

Москва, , 19:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации российско-турецкого соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток». Закон опубликован сегодня, 7 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный договор был подписан в Стамбуле (Турция) 10 октября 2016 года. Договор призван создать благоприятную, прозрачную и стабильную нормативно-правовую базу для реализации проекта газопровода «Турецкий поток». Договор предусматривает особый налоговый и таможенный режимы для проектирования строительства и эксплуатации газопроводной системы «Турецкого потока».

20 января договор был ратифицирован Государственной думой. 1 февраля договор одобрил Совет Федерации. Теперь закон о ратификации договора подписан президентом.

С российской стороны за реализацию соглашения будет отвечать «Газпром», с турецкой — компания Botas.

Россия давно пытается проложить так называемый Южный газовый коридор в обход ненадежной Украины. Первоначально предполагалось построить газопровод «Южный поток», который от Краснодарского края по дну Черного моря должен был пройти до берега Болгарии. Однако власти США заблокировали этот проект, жестко надавив на болгарские власти.

Тогда российские власти предложили Турции построить газопровод по дну Черного моря до турецкого берега, а оттуда в Грецию и далее в Южную Европу вплоть до Австрии. Но этот проект был остановлен из-за резкого ухудшения российско-турецких отношений, вызванного тем, что турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тогда погиб российский пилот Олег Пешков.

Только после потепления российско-турецких отношений летом 2016 года стороны снова вернулись к проекту «Турецкого потока».