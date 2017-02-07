Рыбинск готов заместить украинские поставки корабельных двигателей для ВМФ

НПО «Сатурн» уже изготовило первую партию морских газотурбинных двигателей и готовится к их серийному выпуску

Рыбинск, Ярославская область, , 18:43 — REGNUM Рыбинское научно-производственное объединение «Сатурн» изготовило установочную партию морских газотурбинных силовых установок, предназначенных для замены силовых установок, ранее поставлявшихся для кораблей российского ВМФ с предприятий Украины, сообщает корпоративная газета предприятия.

В 2017 году запланировано завершить технологическое перевооружение, необходимое для серийного выпуска морских газотурбинных силовых установок. Первые двигатели установочной партии рыбинцы сделали на уже имеющемся оборудовании, сообщил главный инженер объединения Михаил Касаткин.

Кроме того, в 2017 году НПО рассчитывает завершить опытно-конструкторские работы по морским программам с проведением квалификационных и государственных испытаний трех новых модификаций двигателей.

В планах предприятия — три основных морских проекта. Первый предусматривает производство газотурбинной силовой установки М90ФР для дизель-газотурбинного агрегата М55Р, применяющегося на новых фрегатах проекта 22 350 типа «Адмирал Горшков».

Второй проект направлен на создание реверсивной модификации газотурбинного двигателя М70ФРУ, который заменит силовые установки украинского производства, использующиеся на кораблях российского военно-морского флота.

Третий проект объединения предназначен для десантных кораблей на воздушной подушке. НПО «Сатурн» разработает для них газотурбинные агрегаты.

Напомним, в начале февраля заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин заявил, что производство российских газотурбинных двигателей для новых фрегатов ВМФ России начнется не позднее июня 2017 года.

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