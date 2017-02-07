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В Ярославской области промышленность потеряет 60 млн господдержки

Экономика
А сельское хозяйство приобретет 47 миллионов
Рабочий за станком Рабочий за станком

Ярославль, 7 февраля 2017, 17:46 — REGNUM  Правительство Ярославской области увеличивает поддержку сельского хозяйства региона и снижает поддержку промышленности. Такой вывод сделали депутаты комитета по бюджету, налогам и финансам, которые рассмотрели поправки в бюджет, внесенные губернатором области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Как сообщало ранее ИА REGNUM, расходная часть бюджета увеличится на 4,8 млрд рублей, в основном за счет федеральных средств.

«Мы предлагаем увеличить ассигнования на такие направления как формирование современной городской среды (189 млн рублей, в рамках софинансирования с федеральными средствами), на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям (150 млн рублей), на мероприятия по лекарственному обеспечению (75 млн рублей). Предлагаем увеличить ассигнования на 47 млн рублей для сельхозпредприятий на компенсацию расходов за возвращение в эксплуатацию земель сельскохозяйственного назначения. Мы планируем распахать в этом году более 40 тысяч гектаров брошенных земель. Мы предлагаем компенсировать хозяйствам часть понесенных расходов на данные мероприятия», — сказал заместитель председателя правительства — директор областного департамента финансов Илья Баланин.

Если в сельском хозяйстве планируется прибавление, то в промышленности намечается секвестр.

Согласно предложенным изменениям, программа поддержки промышленности уменьшается на 60 миллионов рублей. Как заметил председатель комитета по экономической политике Александр Кучменко, в случае этих изменений, на программу останется 17,5 млн. рублей. Это намного ниже тех показателей, которые были в прошлые годы.

«У нас агросектор в последние годы достигает неплохих результатов. Надо поддерживать и АПК, и промышленность. В середине февраля дума планирует утвердить эти поправки в бюджет региона. Деньги, которые срежут с программы поддержки промышленности, пойдут на погашение кредиторской задолженности. Но мы договорились с Правительством области, что в апреле вернемся к финансированию программы поддержки промышленности. Как раз заработает Фонд развития промышленности и соберет заявки предприятий, и мы будем знать сколько средств нужно доложить в бюджет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по экономической политике областной думы Александр Кучменко.

Кроме этого, в бюджете временно снимаются средства на проектно-сметную документацию по строительству Карабулинской развязки. Как обещают в правительстве, эти деньги вновь будут внесены в бюджет во втором полугодии, когда будет готова проектно-сметная документация.

Читайте ранее в этом сюжете: В бюджете Ярославской области появился «технический дефицит»

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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