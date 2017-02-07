МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем

Пекин, , 17:45 — REGNUM В конфликте между Китаем и США не может быть победителей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает 7 февраля Reuters.

«Между США и Китаем не может быть конфликта, потому что обе стороны только проиграют, никто не может себе этого позволить», — заявил Ван И.

Глава МИД КНР призвал мировых лидеров отказаться от политики протекционизма.

«Очень важно четко придерживаться принципов открытой мировой экономики… Важно направить экономическую глобализацию в сторону большей открытости, более широкого распределения прибыли и большей стабильности», — добавил Ван И.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп открыто заявил о своем несогласии с принципами свободной торговли. Он не раз говорил о том, что США выйдут из таких организаций как ВТО, НАФТА и ТТП, а также поднимут таможенные пошлины на импорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что Трамп подписал распоряжение, которое фактически прекращает участие США в переговорном процессе о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Китай предложил альтернативное соглашение о свободной торговле для стран региона — Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP), уже подписанное 11 странами.

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