Латвийские рыболовецкие предприятия потребуют компенсации от ЕС

Рига, , 17:39 — REGNUM Латвийские рыболовецкие предприятия потребуют от ЕС компенсации ущерба, возникшего из-за задержания рыболовецкого судна «Senators» в континентальном шельфе Норвегии, запрета на вылов краба и простоя судов, сообщает LETA.

В письме, адресованном премьер-министру Марису Кучинскису, министру земледелия Янису Дуклавсу и министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу, указано, что у Латвии есть юридическое основание требовать у ЕС компенсировать убытки, возникшие из-за неспособности обеспечить выполнение законных прав в районе лова краба Свальбард.

«Убытки от простоя незаконно задержанного судна «Senators» достигают по меньшей мере 6831 евро в день или 205 тыс. евро в месяц. Так как во флоте компании «North Star LTD» шесть судов, которые готовились начать лов в начале этого года, общий ущерб от простоя флота составляет 731,179 тыс. евро в месяц, не считая 180 тыс. евро штрафа, который норвежские власти хотят взыскать до снятия ареста с судна. Вторая компания — «Baljura serviss», во флоте которой пять судов, еще подсчитывает убытки. Весь латвийский флот для вылова краба с сентября 2016 года фактически находится в простое», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в связи с выловом снежных крабов на территории Норвегии, в водах Шпицбергена (Свальбарда), в начале января 2017 года было арестовано латвийское судно «Senators». По заявлению норвежской стороны латвийское судно было задержано за нелегальную ловлю, о чем свидетельствовали размещенные в море рыболовецкие снасти, причем нужных разрешений у команды судна не было. В сопровождении береговой охраны «Senators» был доставлен к берегу и передан полиции.

В свою очередь Министерство иностранных дел (МИД) Латвии вручило посольству Норвегии ноту с просьбой освободить латвийское рыболовное судно, задержанное властями этой страны.

Напомним, хозяйственная деятельность на Шпицбергене регламентируется соответствующим договором от 1920 года. Формально архипелаг находится под суверенитетом Норвегии, однако право использовать его природные ресурсы предоставляется всем странам, подписавшим договор. Власти Норвегии контролируют исполнение законов королевства на территории архипелага. Осло настаивает на праве распространять суверенитет и на континентальный шельф вокруг островов.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвийские рыбаки грозят подать на Норвегию в Гаагский суд