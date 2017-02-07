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В Крыму не беспокоятся из-за ареста украинским судом буровых вышек

Экономика
Крымские власти уверены, что вышки принадлежат «Черноморнефтегазу»

Симферополь, 7 февраля 2017, 16:55 — REGNUM  В Крыму не согласны с решением украинского суда (города Одессы) о признании буровых установок «Черноморнефтегаза» украинской собственностью, а также Одесского и Голицынского месторождения природного газа — исключительной морской экономической зоной Украины. Об этом заявил журналистам в Белогорске глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его мнению, арест буровых платформ никак не отразится на работе «Черноморнефтегаза». «Никак не отразится. Спорных вопросов нет. Это наши вышки, были национализированы, все законно, сейчас они на балансе «Черноморнефтегаза», — цитирует Аксёнова ИА «Крыминформ».

Также глава Крыма подчеркнул, что украинские суды могут и дальше «арестовывать, что хотят».

Ранее Приморский районный суд Одессы вынес решение о наложении ареста на буровые установки «Черноморнефтегаза»: на несамоходную самоподъемную плавучую буровую установку В-319 — «Украина» («Независимость»), несамоходную самоподъемную плавучую буровую установку В-312 — «Петр Годованец», самоподъемную плавучую буровую установку «Сиваш», несамоходную самоподъемную плавучую буровую установку «Таврида». Кроме того, суд отнёс Одесское и Галицинское месторождения к «исключительной морской экономической зоне Украины».

«Установлено, что с помощью самоподъемных буровых установок «Сиваш» и «Таврида» проводится разработка природных ресурсов газа в районах Одесского и Голицынского месторождений природного газа в исключительной морской экономической зоне Украины», — говорится в тексте судебного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, «Черноморнефтегаз» приостановило разведывательные работы двух буровых установок В-312 и В-319 — платформы переместили в территориальные воды РФ. Позже компания заявила, что буровые уйдут на разработку новых месторождений. По версии газеты «Коммерсант», эвакуация буровых установок с Одесского месторождения к берегам Крыма могла произойти во избежание ареста по иску компании «Нафтогаз», который украинская компания намеревалась предъявить.

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