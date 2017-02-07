«Деньги на поддержку материнства нижегородские власти отобрали у стариков»

Нижний Новгород, , 16:51 — REGNUM Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны» обратилось к прокурору Нижегородской области Олегу Понасенко с просьбой обратиться оспорить в суде региональный закон, лишающий 72 тыс. работающих пенсионеров в Нижнем Новгороде льгот и выплат.

В НРО считают, что действия правительства и Законодательного собрания Нижегородской области являются незаконными, противоречат Конституции РФ и направлены на подрыв доверия населения к действующей власти.

По словам председателя НРО Александра Перова, правительством Нижегородской области нарушены права и свободы человека и гражданина, значительно ухудшены условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека.

«Областным правительством не поощряются трудолюбивые и ответвленные граждане, имеющие трудовой стаж более 40 лет и продолжающие трудиться и платить налоги, что так же противоречит Конституции. Создается ситуация, когда пенсионеру выгоднее и лучше получать часть заработной платы «в конверте», чтобы сохранить за собой льготы», — отмечает Перов.

При этом в НРО напомнили, что федеральное законодательство запрещает ухудшение условий предоставления мер социальной поддержки, снижения объема их финансирования, ухудшения положения граждан.

«Средства, которые были предусмотрены на предоставление льгот и выплат пенсионерам, с 1 января 2017 года перенаправлены на повышение детских пособий. Власти, чтобы поддержать материнство и детство, нашли деньги в карманах у стариков», — заявил Перов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде более 72 тыс. пенсионеров с 1 января 2017 года лишились права на льготы и социальные выплаты.

Льготы и выплаты остались только у тех работающих пенсионеров Нижегородской области, чей доход составляет меньше 20 тыс рублей.

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