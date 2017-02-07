КНР планирует создать 50 млн новых рабочих мест к 2020 году

Пекин, , 16:47 — REGNUM Власти Китая планируют создать в городах 50 млн новых рабочих мест к 2020 году, сообщает 7 февраля Agencia EFE.

Государственный совет КНР опубликовал планы по увеличению уровня занятости городского населения в период с 2016 по 2020 год. К 2020 году уровень безработицы должен сохраниться ниже 5%.

Напомним, около 40% населения Китая проживает в сельской местности. В 2016 году было создано 13 млн 140 тыс. рабочих мест, уровень безработицы снизился до 4,02%. В последние 10 лет уровень городской безработицы составлял 4−4,3%.

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