Свои амбициозные энергопланы Египет хочет решить за счет Греции и Кипра

Каир, , 16:35 — REGNUM Ряд стран Европы и Африки планируют расширять свои энергетические связи. Так, Египет, Греция и Кипр в понедельник, 6 февраля, в Каире подписали меморандум по поводу возможности соединения своих электрических энергосистем. Страны договорились в ближайшее время изучить соответствующий вариант. Об этом стало известно из сообщения министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта.

В меморандуме отмечается, что Египет свои электросети с Грецией и Кипром через остров Крит. Наибольшая заинтересованность исходит, вероятно, от Каира. Так как планируется, что прокладка кабеля будет способствовать экономическому росту страны и обеспечит население необходимой электроэнергией. Кроме того, египетская сторона рассчитывает в результате реализации этого проекта стать важным звеном в энергообмене между странами Европы, арабскими странами и Африкой.

Как заявил министр электроэнергетики Египта Мухаммед Шакер, меморандум необходим для экономического обоснования проекта. Уже после того, как будут ясны первые результаты, стороны начнут предпринимать последующие шаги для воплощения проекта в жизнь. В течение примерно полутора лет страны рассчитают все затраты на проект и определят экологические нормы.

Напомним, что в настоящее время Египет действует в соответствии с планом по развитию энергетической системы страны. Для этого к концу 2030 года сектор экономики должен достичь $135,5 млрд. Например, власти страны надеются на создание первой не только в Египте, но и во всем регионе атомной станции. Речь идет о строительстве АЭС на площадке Дабаа, которым будет заниматься «Росатом». Соглашение о возведении станции РФ и Египет подписали еще в ноябре 2015 года. По словам Сергея Кириенко, рассчитывается, что проект будет реализован за 12 лет.

Сегодня Египет соединяет одна энергосеть с Иорданией. Ее планируется расширить на Сирию, Ливан и Ирак. Также Египет связывает одна энергосеть с Ливией, она будет распространяться на государства Арабского Магриба. Помимо этого, уже имеется проработанный план объединения энергосетей Египта со странами Персидского залива через Саудовскую Аравию. Таким образом, Каир стремится превратить страну в региональный центр электроэнергетики. К такому решению его подталкивают как стратегическое месторождение страны, так и мощности и общие границы с рядом государств.

В то же время Египет производит модернизацию своих электросистем и систем сбыта электроэнергии. В ноябре 2016 года официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза заявил, что ведомство намерено потратить на эти мероприятия около $1,2 млрд. Главная цель развития электросистем и систем сбыта электроэнергии заключается в том, чтобы обеспечить хорошее распространение качественной электроэнергии, которая была бы доступна для инвесторов. Это, по словам Хамза, «должно стимулировать инвесторов».