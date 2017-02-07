Ле Пен считает антироссийские санкции самой большой глупостью

Париж, , 16:10 — REGNUM «Глава французского Национального фронта назвала санкции, введенные ЕС против России самой большой глупостью, с которой ей приходилось когда—либо сталкиваться, — отмечает корреспондент издания Чарли Бэйлисс. — По словам Ле Пен, это бессмысленные действия ЕС, они только создали экономическую турбулентность в самом союзе. Ограничения, наложенные на Россию, на самом деле ни в чем ее особо не ущемили, зато создали проблемы для стран Евросоюза».

«Марин Ле Пен считает, что «полуостров раздора» между Россией и Украиной всегда был русским, — подчеркивает журналист. — Лидер Национального фронта уверена, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а не вторжение. Крым ушел в Россию в соответствии с результатами референдума, решения, принятого населением полуострова».

«Госпожа кандидат во французские президенты говорит, что «если люди чувствуют себя русскими, мы не можем отказывать им в праве быть с Россией на одном только основании, что нам такое решение не нравится. Мы не имеем право называть недемократическими такие действия, которые просто не совпадают с чьими-то замыслами. Если большинство населения полуострова решает, что они — часть России, значит, так тому и быть», — размышляет автор, цитируя Ле Пен и вспоминая при этом, что «целых 95% голосовавших на референдуме выбрали Россию, что не помешало британскому правительству назвать плебисцит фарсом».

Выдвигая гипотезу о том, что «назревает новый альянс» между Москвой и Парижем, Бэйлис невольно заставляет вспомнить анекдот про наблюдательность Чингачгука, попавшего в плен и лишь через неделю заметившего, что в сарае, где его держали, нет одной стены. Вся западная пресса давно уже трубит, что Марин Ле Пен — «агент Москвы», но до горячих британских парней эта информация дошла, похоже, только сейчас.