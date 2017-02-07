Администрация Тулы: вопрос ликвидации трамвая не рассматривается

Тула, , 15:51 — REGNUM Вопрос ликвидации трамвая в Туле не рассматривается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Так в мэрии отреагировали на петицию с требованием убрать трамвай с улиц города и последовавшие публикации в СМИ.

«Трамвай является одним из символов Тулы. Администрацией города не рассматривается вопрос ликвидации трамвайной сети. Дальнейшее развитие действующей сети возможно при мониторинге дорожного движения и с учетом общественного мнения», — подчеркнули в пресс-службе.

В администрации также напомнили, что за последние пять лет в поддержание и развитие трамвайного хозяйства (подвижного состава и инфраструктуры) вложено около 450 млн рублей из бюджетов всех уровней. В 2013 году город закупил 14 трамваев производства «Уралтрансмаш», а в конце 2016-го Тула получила в дар от Москвы 30 единиц трамваев 71−619КТ. В 2017 году Тула рассчитывает получить от правительства Москвы еще 18 трамвайных вагонов. Кроме того, в период с 2018 по 2020 годы планируется приобрести еще пять новых вагонов на 125 млн руб.

На 2017 год запланирован и ремонт ряда участков путей — за 140 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели на специализированной платформе появились две петиции. В первой ее авторы требовали с территории Тулы трамваи, которые не только являются причиной заторов, но и вообще — препятствуют развитию города. Автор второй петиции, появившейся чуть позже, напротив просил власти сохранить трамваи и не допустить их ликвидации.

Тема получила широкий резонанс в СМИ — и неудивительно, ведь тема сохранения муниципального общественного транспорта в последние годы крайне актуальна не только для Тулы, но и для большинства российских городов. Ликвидация же трамвайного движения для некоторых городов стала реальностью: десять лет назад трамвай полностью уничтожили в Воронеже. Правда, от пробок город это решение не избавило.

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