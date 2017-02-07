Нуждающимся жителям России начислят баллы для обмена на продукты

Люди смогут получать овощи и фрукты, молоко, мясо, а также саженцы и семена

Москва, , 15:39 — REGNUM Минпромторг и Минфин работают над программой адресной продовольственной помощи жителям России. Запуск программы, предполагающей использование специальных карточек, баллов и бонусов, может произойти уже в 2017 году, передает 7 февраля НТВ.

Как пояснил на заседании «Единой России» глава Минпромторга Денис Мантуров, программа предполагает адресную поддержку для определенных категорий населения. При этом система не будет накопительной — за месяц люди должны будут обязательно потратить предоставленные средства, в противном случае они сгорят.

Нуждающиеся граждане будут получать баллы и бонусы на специальную карту. По ней они смогут приобрести продукты отечественного производства, в том числе овощи и фрукты, молоко, мясо, а также саженцы и семена.

Мантуров выразил надежду, что таким образом ряд категорий граждан получит здоровое питание, а те, кто занят в агропромышленном секторе экономики, получат поддержку. Отмечается, что запуск программы потребует 140 млрд рублей.