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Крым: в зоне строительства Керченского моста изъято 22 земельных участка

Экономика
Распоряжение принято советом министров Крыма

Симферополь, 7 февраля 2017, 15:31 — REGNUM  22 земельных участка в зоне строительства дороги и автомобильных подходов к Крымскому мосту в Керчи будет изъято для государственных нужд распоряжением совета министров Республики Крым.

Распоряжение было утверждено 7 февраля на выездном заседании республиканского правительства в Белогорском районе, сообщило ИА «Крыминфом».

В документе, в частности, говорится: «Изъять для государственных нужд с целью строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода в Керчи к транспортному переходу через Керченский пролив земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, пользовании граждан и юридических лиц, согласно приложению к настоящему распоряжению».

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Строительство моста через Керченский пролив стартовало зимой 2016 года. Первая опора Крымского моста была установлена ко Дню космонавтики 12 апреля, 7 февраля 2017 года было объявлено о начале установки арочных сводов моста.

Мост, протяженность которого составит 19 километров, состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы и железнодорожной на два пути. Движение автомобилей по Керченскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года.

В санитарно-защитную зону строительства Керченского моста попало шесть жилых домов, еще два были включены в программу расселения по просьбам самих жильцов. Для 82 семей в микрорайоне «Нижний Солнечный» Керчи строятся два трехэтажных дома. Первоначально сдать объекты планировалось до конца 2016 года, однако позже сроки перенесли. По последним данным, завершить строительство планируется до 25 февраля, а до 1 марта жители получат возможность переехать в новые квартиры.

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Строительство Керченского моста
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