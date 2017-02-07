Захарченко обещает ввести обязательный призыв на службу в войска ДНР

Донецк, , 15:09 — REGNUM



Сегодня, 7 февраля, в Донецком транспортно-экономическом колледже (Донецк) глава ДНР Александр Захарченко провел встречу со студентами образовательных учреждений среднего профессионального образования со всего региона (до 500 человек). Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

В материале отмечается, что студентов интересовали вопросы как личного характера, так и урегулирование военного конфликта в Донбассе, развитие экономики и промышленности региона. «Большинство студентов озабочено трудоустройством молодых специалистов на предприятиях республики. Молодежь также попросила Главу ДНР изыскать возможность прохождения практики на профильных предприятиях Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Захарченко анонсировал введение в ДНР обязательного призыва мужского населения на службу в ряды республиканской армии.

«Служба должна быть, и все мужчины должны ее пройти. Но это будет потом. Пока только добровольцы», — приводит слова Захарченко ДАН.

По его словам, призывники должны будут пройти военную подготовку, чтобы не стать «пушечным мясом». «Призыв нужен, но не сейчас. Мы на себя ответственность за жизни молодых и необученных пацанят брать не будем. Это просто пушечное мясо», — считает Захарченко.

Глава ДНР также проинформировал об обострении военной обстановки на линии фронта. «Ситуация осложняется заморозками. Ситуация тяжелая», — подчеркнул Захарченко.

Напомним, в 2015 году глава Минобороны ДНР, командир спецбатальона «Восток» Александр Ходаковский заверял, что власти ДНР не будут проводить обязательные призывы в ряды армии ДНР.

Как сообщал о ИА REGNUM, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась с 27 января 2017 года, когда украинские силовики нанесли массированные удары по позициям армий ДНР и ЛНР. При этом украинские войска начали «ползучее наступление». В частности подразделения ВСУ заняли ряд позиций ДНР и ЛНР на Луганщине, в районе Светлодарской дуги и под Авдеевкой.