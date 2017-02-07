Вторник, 07 Февраля 2017 года
15:50:33 МСК

Захарченко обещает ввести обязательный призыв на службу в войска ДНР

Экономика
Глава ДНР обещает не превращать молодежь Донетчины в «пушечное мясо»

Донецк, 7 февраля 2017, 15:09 — REGNUM  

Сегодня, 7 февраля, в Донецком транспортно-экономическом колледже (Донецк) глава ДНР Александр Захарченко провел встречу со студентами образовательных учреждений среднего профессионального образования со всего региона (до 500 человек). Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

В материале отмечается, что студентов интересовали вопросы как личного характера, так и урегулирование военного конфликта в Донбассе, развитие экономики и промышленности региона. «Большинство студентов озабочено трудоустройством молодых специалистов на предприятиях республики. Молодежь также попросила Главу ДНР изыскать возможность прохождения практики на профильных предприятиях Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Захарченко анонсировал введение в ДНР обязательного призыва мужского населения на службу в ряды республиканской армии.

«Служба должна быть, и все мужчины должны ее пройти. Но это будет потом. Пока только добровольцы», — приводит слова Захарченко ДАН.

По его словам, призывники должны будут пройти военную подготовку, чтобы не стать «пушечным мясом». «Призыв нужен, но не сейчас. Мы на себя ответственность за жизни молодых и необученных пацанят брать не будем. Это просто пушечное мясо», — считает Захарченко.

Глава ДНР также проинформировал об обострении военной обстановки на линии фронта. «Ситуация осложняется заморозками. Ситуация тяжелая», — подчеркнул Захарченко.

Напомним, в 2015 году глава Минобороны ДНР, командир спецбатальона «Восток» Александр Ходаковский заверял, что власти ДНР не будут проводить обязательные призывы в ряды армии ДНР.

Как сообщал о ИА REGNUM, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась с 27 января 2017 года, когда украинские силовики нанесли массированные удары по позициям армий ДНР и ЛНР. При этом украинские войска начали «ползучее наступление». В частности подразделения ВСУ заняли ряд позиций ДНР и ЛНР на Луганщине, в районе Светлодарской дуги и под Авдеевкой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Игорь БекшаевСправедливость — условие экономического процветания общества
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: «Газпром» оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильском государстве»
МоскваРоссия Театр Общество
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Детский омбудсмен просит ГИББД обратить внимание на игру «Беги или умри»
МоскваРоссия Социальные сети Общество
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
В Кремле «терпеливо» подождут извинений ведущего Fox News
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное