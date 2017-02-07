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Захарченко разрешил Фирташу запустить химзаводы

Экономика
Уже весной 2017 года в Горловке может заработать крупнейший на Украине химзавод «Стирол»
Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Донецк, 7 февраля 2017, 15:07 — REGNUM  На территории Донетчины, подконтрольной ДНР, разрабатывается план по запуску семи предприятий химической и фармацевтической отраслей (большинство из них принадлежит группе Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа). Как сообщает ДАН, об этом 7 февраля в Донецке на встрече со студентами учреждений среднего профессионального образования заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Мы хотим, чтобы наша республика могла производить все необходимое на своей территории», — сказал Захарченко.

По его словам, уже весной 2017 года в Горловке (под контролем ДНР) может возобновить работу крупнейший в регионе фармацевтический завод «Стирол». Захарченко отметил, что собственники предприятия разрабатывают план запуска предприятия. «Сейчас готовится план запуска «Стирола», — уточнил Захарченко.

Напомним, в 2014 году в Горловке из-за прихода к власти представителей ДНР были остановлены все химзаводы группы Ostchem.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2016 года собственник группы Ostchem Дмитрий Фирташ заявил, что военные ДНР обещают освободить заводоуправление химического завода «Стирол» в Горловке, что позволит запустить предприятие.

По его словам, военные ДНР «частично остались в ремонтной зоне». При этом бойцы ополчения занимаются разграблением предприятия, вырезая ценные металлы. «Вы должны понять, что такое завод. Это — город, это — жизнь. Сейчас нам обещают освободить заводоуправление. Каждый раз меня раздражало, когда я видел вот эти их выступления оттуда, а там наш знак Ostchem, но ничего не поделаешь с этим. Сейчас они вроде уходят сами, мы уже ходим по заводу, мы уже понимаем, что к чему. Начинаем проверять, что у нас там осталось. Вот, например, в столовой, весь алюминий вырван», — уточнил Фирташ.

Он также прогнозировал, что завод может быть запущен весной 2017 года.

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