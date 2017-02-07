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«Уралвагонзавод» продал свою дочернюю структуру «УВЗ-Логистик»

Экономика
Источники в отрасли уверены, что гендиректор УВЗ Олег Сиенко реализовал успешную сделку

Челябинск, 7 февраля 2017, 15:05 — REGNUM  Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) приняла решение о продаже своей дочерней структуры «УВЗ-Логистик». Покупателем выступает ООО «Тринфико Пропети Менеджмент», управляющее пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Как отметили в пресс-службе корпорации, сделка позволила главе УВЗ Олегу Сиенко сократить корпоративные обязательства сразу на 145 млрд рублей, а самой корпорации — выйти из инвестпроекта на удовлетворяющих ее условиях.

«Тринфико Пропети Менеджмент» приобретает 100% «УВЗ-Логистик», однако по условиям продажи парк компании — а это более 40 тысяч железнодорожных вагонов и полувагонов — остается под управлением Федеральной грузовой компании (ФГК), являющейся «дочкой» РЖД. С учетом этого обстоятельства данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок будет выгодной для нового собственника, пояснили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Источники в отрасли говорят о высоком потенциале сделки. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко не только успешно выполнил поручение президента России Владимира Путина, но и сократил обязательства УВЗ почти на 145 млрд рублей. Это резко улучшает финансово-экономическое положение корпорации, уверены эксперты.

Напомним, что нового владельца «УВЗ-Логистик» «Уралвагонзавод» намеревался выбрать по итогам конкурса, заявки на участие в котором подали практически все основные игроки рынка железнодорожных операторов. Однако в итоге корпорация предпочла продолжить переговоры с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки, которые и завершились продажей актива.

ФГК управляет вагонным парком «УВЗ-Логистик» с марта 2016 года. По словам гендиректора ФГК Алексея Тайчера, в перспективе его компания и сама допускала возможность покупки оператора либо оформления аренды на подвижной состав.

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