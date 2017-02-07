В России число безработных выросло на 1,5%

Москва, , 15:01 — REGNUM В России за неделю (25 января-1 февраля) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,5% и составила 899 тыс. 411 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 016 тыс. 276 человек, сообщили в Минтруда РФ.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Чувашии, Чечне и Калмыкии. В 81 регионах отмечен рост численности безработных граждан. В Архангельской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 1 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года по 25 января численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5%. Затем число безработных выросло на 2,7% до 886 тыс. 434 человек. Безработица в России в 2016 году снизилась до 5,3%.