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Медведев поддержал идею бессрочной бесплатной приватизации

Экономика
По просьбам избирателей
Дмитрий Медведев
Иллюстрация: Government.ru
Дмитрий Медведев

Москва, 7 февраля 2017, 15:02 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил инициативу продлить всеобщую приватизацию бессрочно. Об этом сообщил журналистам депутат Государственной думы Андрей Исаев («Единая Россия») сегодня, 7 февраля.

«Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении», — сказал он.

Исаев пояснил, что соответствующая просьба поступала депутатам «Единой России» от избирателей — жителей российских регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому бесплатная приватизация для крымчан и жителей Севастополя, а также переселенцев из аварийного жилья и для детей-сирот, будет продлена до 1 января 2020 года, был принят депутатами Госдумы в первом чтении. На 8 февраля намечено рассмотрение законопроекта во втором чтении — депутаты предложили новую концепцию инициативы.

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