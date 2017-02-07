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Турецкая энергоигра: Анкара становится стратегическим энергетическим узлом?

Экономика
Турция, по мнению эксперта, стремится воспользоваться своим географическим положением и занять место важнейшего энергоузла

Анкара, 7 февраля 2017, 14:57 — REGNUM  Турция становится стратегическим энергетическим узлом для мира. Причем весьма уникальным. Речь идет, в первую очередь, о транзитных маршрутах для поставок нефти и газа через Турцию в континентальную Европу и атлантический рынок. Об этом в своей статье для турецкого издания Shabah пишет Керем Алкин (Kerem Alkin).

Автор со ссылкой на доклад Управления энергетической информации США, опубликованный 2 февраля, отмечает, что американцы являются крупнейшими нефтепроизводителями, их добыча составляет более 15 млн баррелей в сутки. На втором месте Саудовская Аравия с 12 млн баррелей в день, на третьем — Россия с более 11 млн баррелей в сутки. Далее идут Китай, Канада и Ирак. А Турция занимает 59-ю строчку этого рейтинга после Бахрейна. В целом, пишет автор, это неплохое место, учитывая, что в списке всего 114 государств, а еще в 95 странах добыча нефти не ведется вовсе.

Согласно докладу Управления энергетической информации США, Турция имеет запасы нефти в объеме 321 млн баррелей. В начале 90-х годов производство нефти в стране составляло рекордные 85 тыс. баррелей в сутки. В начале 2000-х добыча упала до 43 тыс. баррелей в сутки, а в настоящее время вновь увеличилась до 63 тыс. баррелей. Основную роль в этом играет турецкая нефтяная госкомпания, на долю которой приходится 72% ежедневного производства черного золота.

Турция собственными силами обеспечивает 7% потребления сырой нефти на своей территории. Однако в краткосрочной перспективе страна может вложить значительные средства в бурение нефтяных и газовых скважин в Черноморском и Эгейском регионах. В докладе говорится, что с 2003 по 2016 год в стране идет устойчивый рост экономики. Если в еще в 2006 году в Турции потребление было на уровне 700 тыс. баррелей сутки, то уже в 2015 году этот показатель вырос до 860 тыс. баррелей в день. Что касается доли импорта сырой нефти, то она составляет 81%. Крупнейшим поставщиком этого энергоносителя в страну является Ирак (41%), Иран (20%), Россия (11%), Саудовская Аравия (9%).

«Важнейшая же роль Турции заключается в том, что она становится «энергетическим перекрестком», одним из уникальных в мире», — пишет Керем Алкин.

Так, через Босфор и Дарданеллы танкеры перевозят около 2 млн баррелей нефти из Каспия и России. В то же время трубопровод «Баку — Тбилиси — Джейхан» перекачивает 1,2 млн барреля, а трубопровод «Киркук — Юмурталык» и «Эрбиль — Джейхан» еще 1,5 млн баррелей. При этом через Турцию также поставляет 5% всей мировой добычи нефти.

Если говорить о природном газе, то для континентальной Европы и атлантического рынка Турция — «важнейший энергетический узел». Так как первая находится на втором месте в мире по объемам потребления природного газа. Роль Турецкой Республики заключается в том, чтобы обеспечить энерговозможность Каспия, Ближнего Востока, России выход на важнейшие рынки.

При этом 99% собственного потребления газа Турция обеспечивала в 2015 году за счет покупок у других стран. Речь идет именно о природном газе. На сжиженный приходится 16%. Главный поставщик голубого топлива для Турции — Россия. В свою очередь, Турция является для России вторым по значимости рынком после Германии.

Напомним, что в августе 2016 года французское издание Le Monde писало, что Турция продвигает энергетическую стратегию при поддержке России. Поводом к озвучиванию такого тезиса послужили результаты первой попытки примирения Москвы и Анкары, когда президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о намерении как можно быстрее перезапустить совместный проект газопровода «Турецкий поток». Так как этот проект имеет стратегическое значение для обеих сторон. Его реализация была отложена в ноябре 2015 года из-за сбитого российского Су-24.

Как отмечало издание, решение Турции об участии в региональной энергетической игре является продолжением начатой в 2011 году глобальной стратегии по увеличению числа поставщиков и партнеров. При этом сама Турция не входит в число стран-производителей. Цель этой энергоигры — сокращение расходов на энергоносители, достижение энергонезависимости (сегодня 80% потребляемого газа приходится на поставки из РФ) и занять ключевую позицию на пути между российскими и ближневосточными ресурсами углеводородов и европейским. При этом в перспективе рассматривается и выход на североафриканский рынок. То есть Турция стремится воспользоваться своим географическим положением, чтобы взять на себя все конкурирующие пути снабжения.

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