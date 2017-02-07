«Доллар укрепляет позиции»

Москва, , 14:51 — REGNUM Рубль сегодня, 7 февраля, быстро отступает в паре с американской валютой и ограниченно дорожает в паре с евро. Возобновившееся снижение стоимости нефти вкупе со стартом покупок валюты Минфином РФ психологически давят на российскую валюту, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Цены на нефть отступают. Сегодня вечером будут обнародованы данные по запасам нефти от API, завтра выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США. Предыдущие недели демонстрировали увеличение запасов, что само по себе является фактором давления на котировки. Однако инвесторы в большинстве случаев игнорировали этот драйвер», — сказала эксперт.

«Покупка валюты Минфином, как известно, должна составлять в день порядка 6,3 млрд руб. Фактически, это объем получасовых торгов, то есть совсем небольшая сумма для того, чтобы существенным образом влиять на курсообразование, — пояснила.Бодрова. — Но именно сегодня большое значение имеет психологический фактор: финансовых интервенций на рынке не видели с мая 2015 года, поэтому мало кто из участников торгов сможет точно сказать, какое они окажут влияние на рынок».

«Помимо прочего доллар США сегодня активно укрепляет позиции в парах с торгуемыми валютами. Восстанавливается он и к рублю, перекупленность российской валюты налицо. Американская валюта будет стремиться в область 59,50−60,15 руб. и, оказавшись там, постарается закрепиться», — считает Эксперт.

Добавим, за доллар США 7 февраля дают 59,39 рубля (+0,9%). Евро стоит 63,33 рубля (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 8 февраля составляют 59,13 рубля за американскую валюту и 63,23 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 48 и 8 копеек соответственно.