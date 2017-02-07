Брянская прокуратура нашла 587 тыс. га бесхозного леса

Брянск, , 14:41 — REGNUM В Брянской области 586,9 тысячи гектаров леса не поставлено на кадастровый учет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуры после проверки соблюдения лесного законодательства в деятельности управления лесами Брянской области.

По данным прокуратуры, эти участки не поставлены на кадастровый учет, лесоустройство на них не проводилось более 10 лет.

«Отсутствием кадастрового учета лесных участков с определением их границ нарушаются принципы лесного законодательства, в связи с чем охрана, защита и использование лесов на территории Брянской области осуществляются на основании устаревших данных о качественном и количественном состоянии лесов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас ведомство через суд пытается заставить управление устранить нарушения законов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил подготовить в ближайшее время «четкую и ясную» программу развития лесной отрасли региона. На совещании, где было сделано это заявление, начальник управления лесами Брянской области Владимир Котенков сообщил, что в регионе 1,2 млн гектаров леса. Из них к эксплуатационным лесам относится 550 тысяч гектар. Арендуются в области 824 тысячи га леса, остальные 400 тысяч — простаивают, так как компаниям не очень интересно работать на них из-за отсутствия возможности использовать техники.

При этом ранее также сообщалось, что в Брянской области шестая часть лесов была заражена радиацией из-за аварии на Чернобыльской АЭС.