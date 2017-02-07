Украине грозят веерные отключения электроэнергии

«Если будет полностью перекрыта зона «АТО», я могу подтвердить, что у нас будет определенный период адаптации»

Киев, , 14:37 — REGNUM Украину в конце марта 2017 г. ждут веерные отключения электроэнергии при блокаде поставок антрацитового угля из Донбасса. Об этом, как передает РИА Новости Украина, сообщил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик на пресс-конференции.

«Если будет полностью перекрыта зона «АТО», я могу подтвердить, что у нас будет определенный период адаптации и мы перейдем все-таки к веерным отключениям», — сказал Насалик.

Глава Минэнерго добавил, что на имеющихся запасах энергосистема Украины сможет продержаться до конца марта текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года украинские радикальные активисты частично заблокировали железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР. «Блокадники» грозят уничтожить магистрали в случае силового разгона.

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