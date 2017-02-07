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В течение 5 лет Россия сократит импорт молока до 5-10% — Ткачев

Экономика
В 2017 году продолжится активная работа по замещению импорта отечественными продуктами
Производство молока
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Производство молока

Москва, 7 февраля 2017, 14:37 — REGNUM  Молочная отрасль по итогам 2016 года, несмотря на сложности, показала положительную динамику. В целом по стране производство молока сохранилось на уровне 2015 года и составило 30,8 млн тонн. Отмечается рост товарного молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах на 2% и 6%, надой молока увеличился на 4%. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил глава Александр Ткачев на VIII съезде Союзмолоко, сообщили в Минсельхозе.

По его словам, сегодня только в 42 регионах средний надой на одну корову в сельхозорганизациях составляет более 5 тыс. кг, еще 20 регионов имеют потенциал для увеличения этого показателя.

Глава Минсельхоза отметил, что в течение пяти лет Россия может сократить импорт молока до 5−10%. Этого возможно добиться, в том числе за счет реализации мероприятий господдержки молочного скотоводства, на которые в текущем году предусмотрено порядка 26,7 млрд руб.

По мнению министра, важно поддерживать малые и средние молочные сельхозпроизводства. «В этом году размер гранта для фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством увеличен в 2 раза с 1,5 млн до 3 млн рублей, а для семейных животноводческих ферм — до 30 млн рублей», — заявил Ткачев.

Министр поставил задачу активнее привлекать инвестиции в молочное скотоводство и к 2020 году построить 800 молочных ферм, чтобы выйти на самообеспеченность по молоку с учетом повышения средней продуктивности до 6 тыс. кг.

Также в 2017 году продолжится активная работа по замещению импорта отечественными продуктами. Ткачев отметил, что помимо насыщения внутреннего рынка, российские производители должны ставить себе задачу по развитию экспорта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в Минсельхозе сообщили, что в стране по итогам минувшего года в сельхозорганизациях получено более 15 миллионов тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах прирост составил 6,1% до 2,16 миллионов тонн.

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