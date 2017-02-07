Москвичи ждут изменений в жилищной политике города

Общественники надеются, что с переходом главы Владимира Ефимова на новую работу, новый руководитель департамента городского имущества (ДГИ) сможет наладить работу по успешной реализации программы «Жилище», действительно в интересах нуждающихся москвичей

Москва, , 15:26 — REGNUM Среди общественников Москвы нашлись те, кто благодарит мэра столицы за кадровые перестановкился, в частности, за увольнение с поста руководителя департамента городского имущества Владимира Ефимова. Об этом заявила 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова.

«При Владимире Ефимове объем исполнения бюджета падал до 3%, а ожидание очереди на жилье растянулось до 30 лет», — подчеркнула Мартьянова.

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По словам общественницы, «Очередники Москвы» надеются на то, что новый руководитель наладит эффективную работу в сфере предоставления жилья очередникам, уменьшит время ожидания социального жилья, вернет отдельную очередь на субсидии для многодетных семей и обеспечит реализацию программы «Жилище» в городе Москве.

Правозащитник напомнила о том, что некомпетентные действия чиновников, вынудили летом 2016 года 10 женщин, большинство из которых многодетные матери, провести голодовку против проводимой политики ДГИ. Одним из требований которой тогда и было увольнение неэффективного руководства департамента. Тогда требования голодающих поддержали уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, председатель СПЧ Михаил Федотов и другие уважаемые правозащитники. Также общественная организация «Очередники Москвы» подала жалобу в Следственный комитет РФ о преступных деяниях руководства московской жилищной сферой. 8 декабря 2016 г. председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой письмо о чрезвычайных жилищных ситуациях было передано лично в руки президенту Российской Федерации, на встрече Владимира Путина с СПЧ с просьбой взять на контроль жалобу направленную «Очередниками Москвы» в Следственный комитет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин назначил на место занявшего пост врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, Владимира Ефимова, который до этого возглавлял департамент городского имущества. Должность главы ДГИ займет Максим Гаман.

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