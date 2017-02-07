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В России водные ресурсы увеличатся на 8-10% — Минприроды

Экономика
Между тем, располагая значительными водными ресурсами целый ряд регионов испытывает дефицит в воде
Вода
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вода

Москва, 7 февраля 2017, 14:23 — REGNUM  На подавляющей части России в первой половине XXI века следует ожидать увеличения водных ресурсов и уменьшения их внутригодовой неравномерности, сообщили в Минприроды РФ.

Вместе с тем, в ряде густонаселенных регионов — на территориях субъектов Центрально-черноземной области, Южного ФО, юго-западной части Сибирского ФО, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, следует ожидать уменьшения годового стока рек от 5% до 15%.

В целом для территории России наиболее вероятно увеличение водных ресурсов на 8−10%.

В ряде субъектов Федерации произойдет незначительное (до 10%) увеличение стока весеннего половодья, в тоже время в областях Черноземного центра и в южной части Сибирского ФО сток рек в весенний период уменьшится на 10−20%.

Общий объём статических водных ресурсов России оценивается приблизительно в 88,9 тыс. кубометров пресной воды, из них значительная часть сосредоточена в подземных водах, озёрах и ледниках

Между тем, располагая значительными водными ресурсами и используя ежегодно в среднем не более 2% речного стока, Россия в целом ряде регионов испытывает дефицит в воде. И главная причина — крайне неравномерное распределение водных ресурсов по территории страны. Так, по величине местных водных ресурсов Крымский ФО и Дальневосточный ФО различаются почти в 3 тыс. раз.

В ведомстве отметили, что за последние годы водные проблемы обострились. Существенное влияние на сток и качество воды оказали: агротехнические лесомелиоративные мероприятия; урбанизация, оросительные и осушительные мелиорации, значительные заборы воды на ирригацию, промышленное и коммунальное водоснабжение; сброс загрязненных вод в водоисточники.

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