Количество туристов во Владимирской области увеличилось на 21%

Владимир, , 14:13 — REGNUM В 2016 году во Владимирской области поток туристов увеличился на 21%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Владимирской области, всего за год регион посетили более 4 млн человек. Причем, самый заметный рост — среди китайских туристов. Поток из КНР вырос на 30%.

Самым популярным местом остается Суздаль. В 2016 году город посетило почти 1,7 млн рублей. Еще 700 тысяч человек побывали во Владимире. Также в лидерах Муромский район, Петушинский и Ковровский районы.

К слову, иностранные туристы пока не очень активно едут во Владимирскую область. Всего лишь 6% от общего числа туристов — иностранцы (примерно 240 тысяч человек). Причем, более популярная область среди китайцев — их количество увеличилось на 30%

«Европа тоже активно поехала к нам: Италия, Франция, Испания, Германия. Мы ставим перед собой задачу вернуть европейцев на наш туристический рынок. Но, конечно, рады всем», — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Михаила Колкова.

Кроме того, по данным председателя комитета по туризму Натальи Май, несколько владимирских проектов будут поддержаны Ростуризмом. В частности, «Гастрономическая карта Владимирской области» станет основой для аналогичной карты России. Также проект «МедовухаФест» войдет в перечень мероприятий, поддержанных Ростуризмом. Наталья Май также отметила, что фестиваль должен стать ежегодным.

«Одной из основных задач на 2017 год Михаил Колков назвал дальнейшую работу по созданию условий для более длительного пребывания туристов на Владимирской земле. Речь идёт о повышении комфорта гостевой инфраструктуры и о разработке новых интересных программ пребывания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в 2015 году губернатор Владимирской области Светлана Орлова сообщила, что Суздаль нуждается в замене экскурсантов на туристов. По мнению главы региона, гости приезжают в Суздаль на один день и не ночуют в городе. Таким образом, они остаются экскурсантами, в то время как деньги в казну приносят в большинстве своем туристы. В связи с этим губернатор поставила задачу «по дальнейшему продвижению и креативной подаче существующих туристических продуктов Суздаля и дальнейшему наполнению содержанием событийного туризма».

Напомним, что в 2024 году будет отмечаться 1000-летие основания Суздаля. Сейчас идет активная подготовка. В частности, необходимо не только привести в порядок туристические объекты, но и улучшить коммуникации. В декабре 2016 года стало известно, что в Суздале появится туристический кластер. По словам Михаила Колкова, сейчас уже заключено первое соглашение с инвесторами, которые хотят построить в городе новые гостиницы, выставочные площадки и фруктовый сад. Сумма инвестиций составит 4 млрд рублей.

Также еще один город во Владимирской области в скором времени отпразднует юбилей. В 2018 году будет 850-летие Гороховца. Планируется, что к этому времени в городе будет проведена реставрация памятников, разработаны новые туристические маршруты. Также власти направят силы на развитие инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Суздальский туристический кластер представят в правительстве РФ