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«Самое время запасаться дешевой валютой»

Экономика
Насколько точно подешевеет рубль, пока сказать невозможно, отмечает эксперт
Доллары США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллары США

Москва, 7 февраля 2017, 13:53 — REGNUM  Минфин взялся за ослабление рубля, это позволяет рассчитывать на то, что в ближайшее время курс составит 62−63 рубля за доллар и выше. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя начало покупок валюты со стороны Минфина.

«Насколько точно подешевеет рубль, пока сказать невозможно, но совершенно очевидно, что девальвация национальной валюты — это уже подтвержденный вектор монетарной политики России, взятый на вооружение соответствующими денежными ведомствами страны», — сказал эксперт, подчеркнув, что ведомство прибегает к такому механизму не первый раз.

«Минфин возобновляет механизмы валютных интервенций не просто так: с одной стороны, он преследует стратегические цели, направленные на сдерживание роста волатильности на внутреннем валютном рынке страны, с другой — пополняет истощенные за последние пару лет российские «запасники», такие как Резервный Фонд и ФНБ», — указывает Деев.

Такие операции априори проводятся в моменты самого лучшего курса, который только мог бы быть с учетом актуальной ситуации на рынке нефти, уточняет он. «Учитывая присутствующий потенциал для снижения нефти, более дорогой рубль мы уже не увидим, поэтому сейчас самое время запасаться дешевой валютой. Факт того, что за ослабление рубля взялся и Минфин, позволяет рассчитывать, что в ближайшее время пара доллар/рубль будет котироваться выше отметки 62,00−63,00», — полагает аналитик.

С 7 февраля Минфин с помощью Банка России будет ежедневно покупать валюту на Московской бирже. В течение февраля ЦБ планирует приобрести валюты на 113 млрд рублей (1,9 млрд долларов). Согласно обнародованным ранее расчетам Минфина, в результате интервенций рубль должен подешеветь на 10%. Ожидается, что с 7 февраля по 6 марта ЦБ будет ежедневно приобретать для Минфина 6,3 млрд рублей (105 млн долларов).

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