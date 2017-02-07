Мэр Москвы Сергей Собянин нашел замену Максиму Решетникову

К департаменту городского имущества, который ранее возглавлял Ефимов, у москвичей накопился ряд претензий

Москва, , 13:41 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Ефимова, который до этого момента занимал пост главы департамента городского имущества (ДГИ), руководителем департамента экономической политики и развития Москвы. Об этом градоначальник заявил 7 февраля на заседании президиума правительства столицы.

Владимир Ефимов пришел на смену Максиму Решетникову, который 6 февраля указом президента Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

С 6 декабря 2011 года Ефимов начал работать в правительстве Москвы. Его первая должность — министр правительства Москвы и руководитель департамента земельных ресурсов столицы. После этого, с 8 февраля 2013 года он работал руководителем департамента городского имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на посту руководителя ДГИ Владимир Ефимов не раз вызывал недовольство москвичей работой департамента. В частности не далее, как в декабре 2016 года общественники из организации «Очередники Москвы» опровергли отчет чиновника о реализации программы «Жилище». Отметим также, что в том же 2016 году вокруг ДГИ разгорелся коррупционный скандал, ряд чиновников департамента заподозрили в превышении служебных полномочий.

Подробности читайте здесь: «Очередники Москвы» оспорили отчет департамента городского имущества

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