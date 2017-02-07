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На реализацию уральской программы развития дорог будет направлено 2,7 млрд

Экономика
Жители Екатеринбурга могут принять участие в обсуждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
Дорога
Antranias
Дорога

Екатеринбург, 7 февраля 2017, 13:36 — REGNUM  В Свердловской области на реализацию программы комплексного развития автодорог Екатеринбургской агломерации в 2017 году будет направлено свыше 2,7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

Большая часть средств будет внесена из регионального бюджета — 1,5 миллиардов рублей. На сумму 1,2 миллиарда рублей программу профинансируют из федеральной казны, и соответствующее постановление правительства России уже подписано. Ещё свыше 81 миллиона рублей выделит администрация Екатеринбурга. Планируется, что на дальнейшую реализацию программы развития автодорог Екатеринбургской агломерации ежегодно будет выделяться более двух миллиардов рублей.

Программа разработана с 2017 года по 2025 год и будет реализована в три этапа. По словам министр транспорта и связи Свердловской области Василия Старкова, на первом этапе (2017 — 2018 годы) предусмотрены ремонтные работы и работы по обустройству автодорожной сети в целях повышения безопасности движения. Всего региональным Минтрансом был сформирован перечень автомобильных дорог общей протяженностью более 1,3 тысячи километров, подлежащих комплексному развитию в рамках программы.

«Жителям Екатеринбурга предлагается принять участие в обсуждении проекта программы, который размещен на сайте правительства региона. Свои предложения можно направлять в Минтранс Свердловской области по электронной почте в срок до 13 февраля 2017 года. Все поступившие предложения будут проанализированы, после чего переданы в Минтранс Российской Федерации», — говорится в сообщении департамента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году на реконструкцию дорог Екатеринбурга в региональном бюджете запланировано выделить 1,3 миллиарда рублей. Ещё более полутора миллиардов рублей будут выделены на строительство и обустройство дорожной сети вокруг Центрального стадиона, а также на капитальный ремонт и строительство новых дорог в городе.

Также в областную казну из федерального бюджета будет выделено 910 миллионов рублей на развитие транспортной системы Среднего Урала. Средства будут распределены в равных долях на дальнейшее строительство «Екатеринбургской кольцевой автодороги» и трассы «Карпинск-Кытлым».

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургу обещают рост финансирования на дороги

Читайте развитие сюжета: Свердловской области увеличили средства на дороги

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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