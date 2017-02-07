В Белгородской области чиновников подозревают в сговоре с маршутчиками

Старый Оскол, Белгородская область, , 13:17 — REGNUM В городе Старый Оскол (Белгородская область) рассмотрение дела в отношении администрации Старооскольского городского округа и ООО «ТрансАльянс» отложено. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по Белгородской области, транспортная компания и чиновники подозреваются в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции».

Поводом для возбуждения послужили материалы Старооскольской городской прокуратуры, содержащие указание на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях администрации и ООО «ТрансАльянс» при организации и осуществлении пассажирских перевозок по регулярным маршрутам. По данным прокуратуры, совместные действия администрации и ООО «ТрансАльянс» ограничили доступ другим компаниям на рынок услуг пассажирских перевозок Старооскольского городского округа. Это значит, что между ними было заключено антиконкурентное соглашение, запрещенное ФЗ «О защите конкуренции».

Первоначально рассмотрение дела было назначено на 2 февраля, но комиссия Белгородского УФАС отложила рассмотрение дела для получения дополнительной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осень 2016 года белгородские перевозчики вышли на акцию протеста, выстроив машины в надпись «Путин, помоги!» Акцию протеста организовали работники фирмы «ОсколПасТранс». Компания была одним из самых крупных перевозчиков в городе, но летом 2016 года мэрия расторгла с ней договор. Водители, оставшиеся без работы, заявили, что компанию просто вытеснили рынка, назвав транспортные услуги, предоставляемые ей, некачественными. После этого мэрия Старого Оскола опубликовала сообщение, что протестующая компания нарушала условия аренды муниципального транспорта и эксплуатировала устаревшие автобусы.

При этом противостояние властей и транспортных компаний становится уже традицией в Белгородской области. В областном центре в течение нескольких лет не утихал спор между «опальными» компаниями, которым запретили заниматься перевозкой пассажиров из-за того, что они не смогли выиграть конкурс. Перевозчики заявили, что условия конкурса были составлены под определенные фирмы, в итоге и заключившие договоры с мэрией. «Опальные» маршрутки продолжили работу, и из-за присутствия на дорогах «официальных» и «нелегальных» автобусов ситуация с общественным транспортом в городе стала проблемой. Городские власти начали обвинять нелегалов в ом, что из-за них муниципальный транспорт несет многомиллионные убытки, а водители маршруток отвечали, что на них совершали вооруженные нападения.

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