Вторник, 07 Февраля 2017 года
14:20:47 МСК

В Белгородской области чиновников подозревают в сговоре с маршутчиками

Экономика
УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства

Старый Оскол, Белгородская область, 7 февраля 2017, 13:17 — REGNUM  В городе Старый Оскол (Белгородская область) рассмотрение дела в отношении администрации Старооскольского городского округа и ООО «ТрансАльянс» отложено. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по Белгородской области, транспортная компания и чиновники подозреваются в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции».

Поводом для возбуждения послужили материалы Старооскольской городской прокуратуры, содержащие указание на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях администрации и ООО «ТрансАльянс» при организации и осуществлении пассажирских перевозок по регулярным маршрутам. По данным прокуратуры, совместные действия администрации и ООО «ТрансАльянс» ограничили доступ другим компаниям на рынок услуг пассажирских перевозок Старооскольского городского округа. Это значит, что между ними было заключено антиконкурентное соглашение, запрещенное ФЗ «О защите конкуренции».

Первоначально рассмотрение дела было назначено на 2 февраля, но комиссия Белгородского УФАС отложила рассмотрение дела для получения дополнительной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осень 2016 года белгородские перевозчики вышли на акцию протеста, выстроив машины в надпись «Путин, помоги!» Акцию протеста организовали работники фирмы «ОсколПасТранс». Компания была одним из самых крупных перевозчиков в городе, но летом 2016 года мэрия расторгла с ней договор. Водители, оставшиеся без работы, заявили, что компанию просто вытеснили рынка, назвав транспортные услуги, предоставляемые ей, некачественными. После этого мэрия Старого Оскола опубликовала сообщение, что протестующая компания нарушала условия аренды муниципального транспорта и эксплуатировала устаревшие автобусы.

При этом противостояние властей и транспортных компаний становится уже традицией в Белгородской области. В областном центре в течение нескольких лет не утихал спор между «опальными» компаниями, которым запретили заниматься перевозкой пассажиров из-за того, что они не смогли выиграть конкурс. Перевозчики заявили, что условия конкурса были составлены под определенные фирмы, в итоге и заключившие договоры с мэрией. «Опальные» маршрутки продолжили работу, и из-за присутствия на дорогах «официальных» и «нелегальных» автобусов ситуация с общественным транспортом в городе стала проблемой. Городские власти начали обвинять нелегалов в ом, что из-за них муниципальный транспорт несет многомиллионные убытки, а водители маршруток отвечали, что на них совершали вооруженные нападения.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородские перевозчики, звавшие Путина на помощь, опасны для пассажиров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба общественного транспорта в городах России
Главное сегодня
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: Газпром оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
ещё главное