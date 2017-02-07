Доля российских сыров в магазинах может достичь 90 % — Минсельхоз

Москва, , 13:14 — REGNUM Доля сыров российского производства на отечественном рынке в минувшем году достигла 75%, и есть основания полагать, что она вырастет до 90%. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на VIII съезде Национального союза производителей молока сегодня, 7 февраля.

Ткачёв подчеркнул, что российские сорта успешно замещают импортные. «У нас на учёте 10 крупнейших сырозаводов, и, конечно, я ожидаю, что наша доля вырастет до 90%», — сказал он.

Российский министр привёл в качестве положительного примера белорусских производителей. По их пути следует идти и российской молочной промышленности — в ближайшие пять-семь лет.

«Поэтому задача — перевооружать наше производство», — пояснил он.

По словам Ткачёва, в 2020 году ежегодное производство молока должно достичь 36 миллионов тонн. Для этого нужно, чтобы каждый год темпы роста молочного производства росли на пять-семь процентов.

Важным фактором роста министр назвал инвестиции в молочное производство. Требуются новые молочные фермы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в Минсельхозе сообщили, что в стране по итогам минувшего года в сельхозорганизациях получено более 15 миллионов тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах прирост составил 6,1% до 2,16 миллионов тонн.

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