Вторник, 07 Февраля 2017 года
14:20:39 МСК

Россия не будет оплачивать международный аудит киргизстанских ГЭС

Экономика
Проверка может обойтись в 117 млн рублей

Бишкек, 7 февраля 2017, 13:13 — REGNUM  «Отбор международного аудитора — проблема Кыргызстана, так как в наших интересах провести проверку. Россия не хочет за это платить», — заявил депутат Алмамбет Шыкмаматов на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сегодня, 7 февраля.

Он сообщил также о том, что киргизская сторона неоднократно призывала российских коллег провести международный аудит затрат по проекту Верхненарынского каскада ГЭС. Однако стороны решили, что финансировать проверку будет киргизское правительство, российская же сторона рассмотрит результаты.

На что депутат Айнуру Алтыбаева поинтересовалась, учитывалась ли стоимость аудита.

«Это минимум $2 млн (117,4 млн рублей) Обсуждалось ли это? Вы же даете поручение. Я думаю, что сумма обсуждалась, так как надо было знать, какую сумму необходимо заложить для оплаты услуг», — сказала она, отметив, что для Киргизии это очень большая сумма. Кроме того, Россия должна будет принять результаты аудита.

Напомним, после сообщения президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о том, что из-за проблем в экономике Россия не может выполнить своих обязательств по строительству Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Киргизии, 20 января 2016 года парламент этой среднеазиатской страны денонсировал соглашение с холдингом «РусГидро» о возведении этих энергетических объектов. Атамбаев одобрил этот документ 22 января 2016 года.

С тех пор стороны пытаются урегулировать хозяйственные вопросы. В частности, российский холдинг намерен взыскать с правительства Киргизии $35 млн — $36 млн (2 млрд — 2,1 млрд рулей по текущему курсу), уже вложенные в строительство Верхненарынского каскада ГЭС. В декабре 2016 года председатель правления «РусГидро» Николай Шульгинов сообщил журналистам о том, что прорабатывается вопрос о компенсации.

«Если не удастся вернуть средства, будем судиться, в том числе с привлечением международного арбитража. То есть будем судиться с государством Киргизия», — заявил он на пресс-конференции.

В «Национальной энергетической холдинговой компании» Киргизии отметили, что готовы выполнить свои обязательства в части компенсации затрат, но только после проведения международного аудита.

Читайте ранее в этом сюжете: «Русгидро» может подать на Киргизию в суд из-за недостроенных ГЭС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Водно-энергетическая проблема в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: Газпром оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
ещё главное