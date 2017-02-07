Россия не будет оплачивать международный аудит киргизстанских ГЭС

Бишкек, , 13:13 — REGNUM «Отбор международного аудитора — проблема Кыргызстана, так как в наших интересах провести проверку. Россия не хочет за это платить», — заявил депутат Алмамбет Шыкмаматов на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сегодня, 7 февраля.

Он сообщил также о том, что киргизская сторона неоднократно призывала российских коллег провести международный аудит затрат по проекту Верхненарынского каскада ГЭС. Однако стороны решили, что финансировать проверку будет киргизское правительство, российская же сторона рассмотрит результаты.

На что депутат Айнуру Алтыбаева поинтересовалась, учитывалась ли стоимость аудита.

«Это минимум $2 млн (117,4 млн рублей) Обсуждалось ли это? Вы же даете поручение. Я думаю, что сумма обсуждалась, так как надо было знать, какую сумму необходимо заложить для оплаты услуг», — сказала она, отметив, что для Киргизии это очень большая сумма. Кроме того, Россия должна будет принять результаты аудита.

Напомним, после сообщения президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о том, что из-за проблем в экономике Россия не может выполнить своих обязательств по строительству Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Киргизии, 20 января 2016 года парламент этой среднеазиатской страны денонсировал соглашение с холдингом «РусГидро» о возведении этих энергетических объектов. Атамбаев одобрил этот документ 22 января 2016 года.

С тех пор стороны пытаются урегулировать хозяйственные вопросы. В частности, российский холдинг намерен взыскать с правительства Киргизии $35 млн — $36 млн (2 млрд — 2,1 млрд рулей по текущему курсу), уже вложенные в строительство Верхненарынского каскада ГЭС. В декабре 2016 года председатель правления «РусГидро» Николай Шульгинов сообщил журналистам о том, что прорабатывается вопрос о компенсации.

«Если не удастся вернуть средства, будем судиться, в том числе с привлечением международного арбитража. То есть будем судиться с государством Киргизия», — заявил он на пресс-конференции.

В «Национальной энергетической холдинговой компании» Киргизии отметили, что готовы выполнить свои обязательства в части компенсации затрат, но только после проведения международного аудита.

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