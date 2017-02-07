Красноярский Минстрой заступился за краевой фонд капремонта

По данным министерства, в регионе все капитальные ремонты выполняются в соответствии с Жилищным кодексом РФ с соблюдением всех необходимых процедур

Красноярск, , 13:05 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по запросу ИА REGNUM обнародовало актуальную информацию, касающуюся капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, в настоящее время на счету регионального оператора находится более 5 млрд рублей.

«По трем краткосрочным планам (2015−2016, 2016−2017, 2017−2018 годы) работы по капитальному ремонту уже завершены или запланированы до конца 2018 года на сумму 5 млрд рублей в 1564 многоквартирных домах. В настоящий момент в крае отремонтировано 250 многоквартирных домов (в 2015 году — пять домов, в 2016 году — 240 домов, в 2017 году — 10 домов). По всем оставшимся многоквартирным домам (за исключением 49 домов) уже заключены контракты на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ», — говорится в сообщении Минстроя.

Что касается вышеупомянутых 49 домов, по информации министерства, по ним повторно объявлены конкурсные процедуры на проектирование: «Конкурсные процедуры по данным домам уже проходили, но ни одна проектная организация не заявилась на конкурс ввиду удаленности объектов, большая часть из которых находится на Крайнем Севере».

Также сейчас ведется работа по формированию следующих двух краткосрочных планов — 2018−2019 и 2019−2020 гг.

«Отметим, что в крае все капитальные ремонты выполняются в соответствии с Жилищным кодексом РФ с соблюдением всех необходимых процедур и на основании проектов, согласованных со всеми участниками процесса (собственниками, министерством строительства и ЖКХ края, органом местного самоуправления и управляющей компанией), что обеспечивает эффективное использование денежных средств», — подытожили в министерстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров предложил упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Он заявил, что организация за три года своей деятельности «не смогла наладить эффективную работу», планы по капитальному ремонту в крае «не выполняются даже на треть». Отдельно он акцентировал внимание на том, что «5 млрд рублей, собранных с населения края, лежат в банке и обесцениваются, вместо того, чтобы быть использованными по назначению».

Добавим, Натаров — член фракции ЛДПР в Госдуме. В реготделении партии уточнили, что ЛДПР «изначально выступала против принятия закона о плате за капитальный ремонт».

Напомним, по данным регионального фонда капремонта, на конец 2016 года собираемость по взносам в крае составляла 82%.

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