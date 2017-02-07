Газовый спор: Россия по-прежнему ждет от Белоруссии оплаты долга

В конфликте между Москвой и Минской из-за газа, начавшемся в 2016 году, пока не видно конца. Решений нет

Москва, , 12:52 — REGNUM Газовый спор между Россией и Белоруссией по поводу долга перед «Газпромом» последней застыл. Подвижек в переговорах пока нет. Россия, в свою очередь, продолжает ждать от Минска оплаты за поставленное в прошлом году голубое топливо. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Он отметил, что пока в переговорах по газовому вопросу нет никаких новых решений. Россия же ждет предложений от своих белорусских коллег. По поводу предложений, озвученных ранее, договоренности между сторонами не были определены. Однако российская сторона в любом случае ждет оплаты за 2016 год.

Напомним, что споры по газу между Москвой и Минском идут с начала прошлого года. По мнению белорусской стороны, цена на российский газ несправедлива, в результате чего было принято решение в одностороннем порядке белорусы стали платить меньше. В качестве ответной меры РФ снизила беспошлинные поставки своей нефти в Белоруссию. Причем произошло это также и из-за недопоставок нефтепродуктов в Россию. Стороны несколько раз проводили переговоры. В октябре отмечалось, что удалось достигнуть компромисса, однако не сообщалось, что именно за этим стоит. В результате газовый российско-белорусский спор так и остается открытым.

Во время своего выступления 3 февраля президент республики Александр Лукашенко обвинил Россию в невыполнении договоренностей. Белорусский лидер отметил, что, по мнению РФ, в 2016 году республика недоплатила за газ $550 млн. В конце 2016 года стороны договорились, что если Минск будет платить по $132 за тысячу кубометров (на чем настаивал «Газпром»), то бюджет страны понесет большие убытки в размере $600−700 млн из-за разницы цен. Россия с этим согласилась, сказал Лукашенко, и выразила готовность компенсировать эти потери по 2016 году «через нефть, даже через бюджет», но позже заявила, что не может на это пойти. Поэтому договориться стороны так и не смогли.

Что касается нефти, то в начале 2017 года российское министерство энергетики сообщило, что планирует сократить поставки черного золота в Белоруссию на 12% в первом квартале. Как отмечали эксперты, сделано это для того, чтобы стимулировать Минск оплатить долг за газ. Лукашенко же поручил найти альтернативу российской нефти. Глава Белоруссии отметил, что катастрофы из-за «поведения России» нет, однако другой источник должен быть найден.

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Нефть: «Белоруссия пытается показать России, что у нее еще есть козыри»

На пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия подала в суд из-за срыва договоренностей с Россией по поставкам нефти. Однако позднее секретарь суда Евразийского экономического союза сообщил, что иска от Минска не поступало.

Примечательно также, что во время своего выступления Лукашенко заявил, что без российской нефти Белоруссии будет сложно, нерентабельно, неэффективно, однако все же возможно, и «платить независимостью» за черное золото из РФ Минск не будет. Здесь еще раз отметим, что сокращения поставок были инициированы российской стороной из-за неуплаты долга со стороны республики.

Позднее Кремль отреагировал на выступление белорусского лидера и напомнил, что с 2011 по 2015 год российский бюджет $22,3 млрд из-за беспошлинных поставок нефти в размере 18−23 млн тонн в Белоруссию.

«Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — заявили в пресс-службы Кремля, добавив также, что $22 млрд по различным траншам предоставлено в виде кредитов белорусским коллегам по линии евразийского фонда стабилизации и развития.

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