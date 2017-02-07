«Цены на нефть Brent попытаются закрепиться выше $57,5 за баррель»

Москва, , 12:46 — REGNUM Нынешний рост цен на нефть не будет продолжительным — вскоре начнется обратный процесс, спекулянты начнут фиксировать прибыль, а сланцевые месторождения увеличат предложения нефти на рынке. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля гендиректор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, комментируя рост нефтяных цен.

«Текущий рост нефти, на мой взгляд, представляет из себя последнюю попытку спекулянтов поднять котировки: страны OПEК недавно отчитались, что выполняют соглашение о сокращении добычи, плюс получает развитие противостояние между США и Ираном, и поэтому ничего не остается делать, кроме как загонять котировки вверх», — говорит эксперт.

«Цена Brent попытается закрепиться выше 57,5 долларов за баррель, но дальше начнет развиваться обратный процесс, спекулянты начнут фиксировать накопленную прибыль, все больше сланцевых месторождений станут рентабельными и увеличат предложение нефти на рынке, а конфликт с Ираном побудит нефтетрейдеров увеличить запасы в хранилищах, которые и так уже находятся близко к максимальным отметкам», — рассуждает он.

Можно ожидать, что к концу дня 7 февраля нефть сорта Brent будет торговаться по 56,5 долларов за баррель, 8 февраля — около 57 долларов за баррель, прогнозирует эксперт. «Уровень в 57 долларов за баррель на сегодня все-таки выступает очень серьезным ограничителем для покупок», — говорит Шустов.

Цены на нефть растут 7 февраля после резкого снижения накануне, связанного с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара. Апрельские фьючерсы на нефть Brent к утру 7 февраля выросли на 0,31% до $55,89 за баррель. Ранее 6 февраля они подешевели на 1,92% к закрытию. На рынке ожидают данных от министерства энергетики США. Доклад о запасах будет обнародован 8 февраля. Аналитики прогнозируют рост товарных запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей.

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