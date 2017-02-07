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Инфляция в Марий Эл в январе составила 0,6%

Экономика
По итогам прошлого года потребительские цены в республике выросли на 5,4%
Инфляция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфляция

Йошкар-Ола, 7 февраля 2017, 12:21 — REGNUM  Показатель инфляции в Марий Эл за январь составил 0,6%. По сравнению с данными за аналогичный месяц прошлого года, потребительские цены на все товары и платные услуги в республике увеличились на 5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

В течение наиболее значительно выросли цены на продовольственные товары без учета алкогольных напитков — 0,8%. Платные услуги подорожали на 0,6%, непродовольственные товары — на 0,4%. В группе алкогольных напитков зафиксирована дефляция в размере 0,2%.

За год максимальный темп роста цен наблюдается на алкогольные напитки, он составил 6,8%. Непродовольственные товары подорожали на 6,1%, платные услуги — на 4,6%. Наименее значительно в течение года увеличилась стоимость продовольственных товаров без учета алкогольных напитков — на 3,7%.

Отметим, уровень инфляции в Марий Эл соответствует среднероссийскому показателю за январь. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России с 1 по 9 января 2017 года ускорилась до 0,3%. Затем с 10 января оставалась на уровне 0,1%.

По итогам января инфляция составила 0,6%.

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