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«Трампу нужна дорогая нефть»

Экономика
В случае эскалации напряжения вокруг Ирана цены на нефть «полетят» вверх, прогнозирует эксперт
Горящая нефть
Иллюстрация: Tebyan-zn.ir
Горящая нефть

Москва, 7 февраля 2017, 12:08 — REGNUM  Резкое подорожание нефти произошло на новости о том, что США расширили санкции против Ирана, цена на нефть может вырасти к 9 февраля до отметки 56,4 доллара за баррель. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев, комментируя рост цен на нефть.

«Причинами новых санкций США названа иранская ракетная программа, в санкционном списке списке оказались 13 физлиц и 12 организаций. Большинство из них имеют отношение к поставкам Ирану технологий для ракетной программы», — говорит он.

Укрепление цен на нефть из-за новых санкций вряд ли продолжится долго, рынок уже отыграл эту новость, и цены стабилизируются, считает аналитик. «Но в случае продолжения эскалации конфликта и расширения санкций, которые могут коснуться сырья, цены на нефть «полетят» в прямом смысле этого слова», — полагает эксперт.

Риск отскока цен на нефть обратно минимален, так как Дональд Трамп и его администрация имеют претензии к Ирану еще и за «дестабилизацию в регионе», рассказывает Королев. «По факту Трампу нужна дорогая нефть, не ниже 50 долларов за баррель, поэтому раздувать конфликт с экономической точки зрения крайне выгодно», — говорит аналитик

Прогноз эксперта по цене нефть сорта Brent на начало дня 9 февраля составляет 56,40 доллара за баррель.

Цены на нефть растут 7 февраля после резкого снижения накануне, связанного с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара. Апрельские фьючерсы на нефть Brent к утру 7 февраля выросли на 0,31% до $55,89 за баррель. Ранее 6 февраля они подешевели на 1,92% к закрытию. Мартовские фьючерсы на WTI выросли на 0,26% до $53,15 за баррель, накануне падение составило 1,52%.

Читайте развитие сюжета: «Цены на нефть Brent попытаются закрепиться выше $57,5 за баррель»

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